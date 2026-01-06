Πειραιάς: Μεγαλοπρεπής εορτασμός των Θεοφανίων στο πρώτο λιμάνι

Με κατάνυξη εορτάζονται σε όλη τη χώρα τα Θεοφάνια. Στον Πειραιά, στο πρώτο λιμάνι της χώρας ο αγιασμός των υδάτων έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Είχε προηγηθεί η τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού στον ναό της Αγίας Τριάδας από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Στον προβλήτα του λιμανιού το χώρο του αγιασμού είχαν χωροθετήσει πλοία του πολεμικού ναυτικού. Ο σταυρός μεταφέρθηκε με πομπή στο σημείο.

Υπήρξαν και τολμηροί κολυμβητές που αψήφισαν τα κρύα νερά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και βούτηξαν για να πιάσουν τον σταυρό που αγίασε τα ύδατα.