Θεοφάνια στο Φανάρι: Λαμπρός εορτασμός με συλλείτουργο Βαρθολομαίου - Επιφάνιου

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και έντονο συμβολισμό γιορτάστηκαν σήμερα τα Άγια Θεοφάνια στο κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και τη διασπορά συνέρρευσαν στο Φανάρι για να παραστούν στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων, σε κλίμα κατάνυξης που ενισχύθηκε από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Την ελληνική πολιτεία εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να γιορτάσει τα Θεοφάνια στην Πόλη.

Επτά χρόνια από τον Τόμο στην Ουκρανία

Η γιορτή για τα Θεοφάνια στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου είχε ιδιαίτερη εκκλησιαστική βαρύτητα. Στη θεία λειτουργία προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με συλλειτουργό τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, Επιφάνιο.

Σήμερα συμπληρώνονται επτά χρόνια από την απόδοση του Τόμου της Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία, επέτειο σημαντική σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στην χώρα.

Η κοινή αυτή λατρευτική σύναξη δεν αποτελεί μόνο μέρος του επίσημου εορτασμού της Βάπτισης του Ιησού Χριστού, αλλά υπογραμμίζει τη στενή πνευματική και κανονική σχέση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας στον ορθόδοξο κόσμο.

Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτειο Κόλπο

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, η πομπή κατευθύνθηκε στις αποβάθρες του Κεράτειου Κόλπου, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Πατριαρχείο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έριξε τον Σταυρό στα παγωμένα νερά, με δεκάδες πιστούς να βουτούν για να λάβουν την ευλογία.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης ήταν εκείνος που κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.