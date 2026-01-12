«Κακός οιωνός» - Το αναπάντεχο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε κοπή πίτας στην Κωνσταντινούπολη

Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία απρόοπτα σημάδεψαν την κοπή πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη, την οποία ευλόγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παραβρέθηκε στην εορταστική εκδήλωση των ομογενειακών φορέων για το νέο έτος, η οποία έγινε υπό το φως των κεριών. Ο λόγος δεν ήταν για να δημιουργηθεί... ατμόσφαιρα, αλλά επειδή με την έναρξη της εκδήλωσης σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.



Αυτό ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό απρόοπτο. Όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κλήθηκε να κόψει τη βασιλόπιτα, το μαχαίρι έσπασε. Στη συνέχεια, του έδωσαν και δεύτερο μαχαίρι, το οποίο στράβωσε, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να σχολιάζει με χιούμορ: «Κακός οιωνός».



Αφού το... κακό είχε τριτώσει πάντως, όλα κύλησαν ομαλά στη συνέχεια, με το τρίτο μαχαίρι να κάνει τη δουλειά του.



«Εύχομαι με όλη μου την καρδιά το νέο έτος να είναι ειρηνικό για όλο τον κόσμο και πλουσίως ευλογημένο για την προσφιλή ομογένεια της Πόλης με επικεφαλής τη μητέρα Εκκλησία», ευχήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.