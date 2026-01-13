Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στη Μόσχα: Ύβρεις και σενάρια δεν αποθαρρύνουν την αποστολή μας

Μετά την πρωτοφανή επίθεση στην οποία προχώρησε χθες, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Αντικατασκοπείας κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με κατηγορίες πρωτοφανούς βαρύτητας για τον δήθεν παραγκωνισμό της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απάντησε υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ύβρεις και ψευδείς ειδήσεις.

Στην ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει «βαθύτατη θλίψη» για το γεγονός ότι η Μόσχα επανέρχεται σε στοχοποίηση του Πατριάρχη, ενώ υπενθυμίζει πως η τακτική αυτή ξεκίνησε το 2018, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας και του ρωσικού κράτους.

Παρά τις «αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις», όπως σημειώνεται, το Πατριαρχείο έχει επιλέξει να μην εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις και να μην απαντά στον ίδιο τόνο. Το ίδιο πράττει και τώρα, απορρίπτοντας τα όσα προβάλλονται σε βάρος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως προϊόντα προπαγάνδας.

Την ίδια στιγμή, το Φανάρι τονίζει ότι τα «ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως - Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του.»