Συνέντευξη Βαρθολομαίου: Δεν φοβάμαι τη ρωσική προπαγάνδα - Επεκτατικός ο πόλεμος στην Ουκρανία

Στον απόηχο της ανοίκειας επίθεσης που δέχθηκε πρόσφατα, τόσο ο ίδιος όσο και το Πατριαρχείο, από τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά στη Μόσχα δηλώνοντας πως δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα.

Με αφορμή την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη, ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα», μιλά ανοιχτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον «επεκτατικό» και όχι «ιερό».

«Όχι, λοιπόν, δεν είναι ιερός, είναι επεκτατικός ο πόλεμός τους, είναι απολύτως σατανικός, αποτέλεσμα ματαιόδοξων ανθρώπων, εθισμένων στο όπιο της εξουσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο σχεδιάζουν», διαμηνύει με παρρησία.

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενώ αποκαλύπτει και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ειδική αναφορά κάνει σε πρόσκληση προς τον πρόεδρο Ερντογάν και σε ευκαιρία φιλοξενίας του προέδρου Τραμπ στο Φανάρι ενώ, ταυτόχρονα, μοιράζεται την αγωνία του και τις σκέψεις του για τους χριστιανικούς πληθυσμούς που δοκιμάζονται στη Μέση Ανατολή.