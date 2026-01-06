Ανδρουλάκης: «Το 2026 να φέρει λιγότερες ανισότητες και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη»

Μήνυμα προς τον απανταχού Ελληνισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σε δήλωσή του μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο, ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε το 2026 να αποτελέσει χρονιά θετικών αλλαγών, τονίζοντας την ανάγκη για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες.

Όπως ανέφερε, από το Φανάρι εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας παράλληλα την αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη ότι στην πίστη «ο αδύναμος είναι ισχυρός».

Κλείνοντας, επανέλαβε την ευχή του για μια νέα χρονιά με ουσιαστικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τη συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα.