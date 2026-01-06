Δένδιας από τη Φλώρινα: Τα Θεοφάνια, οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Ελλάδα της σταθερότητας

Με έντονο συμβολισμό, εθνικές αναφορές και σαφή μηνύματα για τον ρόλο της χώρας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επέλεξε τη Φλώρινα για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίου. Στη συνέχεια, παρέστη στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Σακουλέβα, σε μια εικόνα που κάθε χρόνο φορτίζεται με ιδιαίτερο νόημα για την ακριτική περιοχή.

Με τους ακρίτες μας στη #Φλώρινα, για τον εορτασμό των Θεοφανείων & τον Αγιασμό των Υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίο.



Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας και καλή φώτιση σε όλες και… pic.twitter.com/O57ECvey6Q — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 6, 2026

«Ημέρα βαθιά συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό»

Στη δήλωσή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα Θεοφάνια δεν αποτελούν μόνο μια κορυφαία δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας, αλλά και μια ημέρα βαθιά συνδεδεμένη με τη συνέχεια του Ελληνισμού, τη σχέση του με το νερό και τη θάλασσα. Όπως σημείωσε, η θρησκεία, η γλώσσα και οι παραδόσεις συνθέτουν τη συλλογική εθνική μνήμη και ταυτοτικά στοιχεία του Έθνους, απαραίτητα όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για τον αυτοσεβασμό της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Φλώρινα, τονίζοντας ότι σε μια ορεινή και ακριτική περιοχή το νερό δεν είναι απλώς φυσικό στοιχείο, αλλά «ευλογία ζωής». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους πολίτες που βούτηξαν στα παγωμένα νερά για την ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού, κάνοντας λόγο για τον ξεχωριστό ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζουν οι ακριτικές κοινωνίες για την Πατρίδα.

«Η Ελλάδας παράγοντας σταθερότητας»

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε και ευρύτερα πολιτικά μηνύματα, επισημαίνοντας ότι το 2026 βρίσκει τον κόσμο σε μια φάση ταχύτατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως ανέφερε, η Ελλάδα παραμένει παράγοντας σταθερότητας, ειρήνης και διεθνούς νομιμότητας, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να αποτελούν τον βασικό πυλώνα ασφάλειας, κυριαρχίας και στήριξης της κοινωνίας σε περιόδους κρίσης.

Αναφερόμενος στην «Ατζέντα 2030», τόνισε ότι προχωρά με συνέπεια ο ολιστικός εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από τη νέα Δομή Δυνάμεων, τα εξοπλιστικά προγράμματα, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και –όπως επεσήμανε– τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, που παραμένουν η καρδιά της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Στον εορτασμό των Θεοφανείων στη Φλώρινα παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου, ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Τάσκας, ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πλήθος πολιτών.

Κλείνοντας, ο υπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά και ένα ευτυχισμένο 2026, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας από την καρδιά της ακριτικής Ελλάδας.