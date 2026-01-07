Φλώρινα: Το παρασκήνιο της συμπλοκής των Θεοφανίων και η ιστορία της ομαδικής βάπτισης του 1968

Σε «εικόνες ντροπής» που αμαύρωσαν την τελετή καθαγιασμού των υδάτων στη Φλώρινα αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/1) ο δήμαρχος της πόλης, Βασίλης Γιαννάκης, επιχειρώντας να εξηγήσει τα αίτια της συμπλοκής που σημειώθηκε ανήμερα των Θεοφανίων στον ποταμό Σακουλέβα.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από τις κάμερες, εκτυλίχθηκε τη στιγμή που ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Ειρηναίος, έριξε τον Τίμιο Σταυρό στο νερό. Αντί για κλίμα κατάνυξης, ακολούθησε μια πρωτοφανής ένταση μεταξύ των ανδρών που βούτηξαν για να τον πιάσουν, με σπρωξίματα, φωνές και υβριστικές εκφράσεις που διήρκεσαν αρκετά δευτερόλεπτα.

Η παρουσία του Νίκου Δένδια και η δυσαρέσκεια

Η ένταση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση καθώς συνέβη παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος παρευρισκόταν στην τελετή ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο δήμαρχος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση ξέφυγε όταν περισσότερα από ένα άτομα έπιασαν ταυτόχρονα τον Σταυρό και δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τον «νικητή».

«Ευτυχώς όλο αυτό διήρκεσε λίγο και η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά, με τον Σταυρό να παραδίδεται τελικά στον Μητροπολίτη», σημείωσε ο κ. Γιαννάκης, μιλώντας στον «αέρα» του Action 24.

Το ιστορικό παρασκήνιο και η παράδοση των Ρομά

Ο κ. Γιαννάκης έδωσε μια επιπλέον διάσταση στο περιστατικό, εξηγώντας ποιοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και γιατί. Ο δήμαρχος τόνισε ότι κάθε χρόνο οι συμμετέχοντες πλησιάζουν υπερβολικά τον Μητροπολίτη, περιορίζοντας τον χώρο του, παρά τις εκκλήσεις του ίδιου να κάνουν πίσω.

Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι προέρχονταν από την τοπική κοινότητα Ρομά. Η ενεργός συμμετοχή τους αποτελεί μια παράδοση δεκαετιών, σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης που είχε τελέσει ο τότε Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης το 1968, εντάσσοντάς τους στους κόλπους της Εκκλησίας.

Παρά τον ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους, η χθεσινή εικόνα άφησε μια πικρή γεύση στην τοπική κοινωνία, με τον δήμαρχο να υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερη ευπρέπεια σε τέτοιες στιγμές.