Εικόνες ντροπής: Καβγάς για τον Τίμιο Σταυρό στη Φλώρινα

Εικόνες που προκαλούν αμηχανία εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων. Στην προσπάθειά τους να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, με κλωτσιές και μπουνιές μέσα στο νερό.

Με το που ο ιερέας έριξε τον Σταυρό, οι πιστοί όρμησαν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος και να χαθεί κάθε έννοια τάξης και ευλάβειας. Αντί για το πνεύμα πίστης και αγάπης που αρμόζει στην ημέρα των Θεοφανίων, το σκηνικό θύμισε ανταγωνισμό, με μοναδικό στόχο το ποιος θα αναδειχθεί «νικητής» της τελετής.