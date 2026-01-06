Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος

Με έναν άκρως πρωτότυπο και «θαλασσινό» τρόπο πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού στην Τριφυλία. Τηρώντας μια παράδοση που ο ίδιος έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, ο ιερέας της κοινότητας επέλεξε να ρίξει τον Τίμιο Σταυρό στα κύματα του Κυπαρισσιακού κόλπου χρησιμοποιώντας... καλάμι ψαρέματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας tharrosnews, ο ιερέας έδεσε τον Σταυρό με πετονιά στο καλάμι και τον έριξε στη θάλασσα, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην ακτή. Η κίνηση αυτή, που συνδυάζει το θρησκευτικό συναίσθημα με την καθημερινότητα της παραθαλάσσιας περιοχής, αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν για τον εορτασμό των Θεοφανείων στην περιοχή, προκαλώντας κάθε χρόνο το ενδιαφέρον και τα χαμόγελα των παρευρισκόμενων.