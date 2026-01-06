Λεμεσός: Άγνωστος έκλεψε τον σταυρό που έπιασε στην τελετή καθαγιασμού

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στην Κύπρο, καθώς άνδρας φέρεται να έκλεψε τον σταυρό κατά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων για τα Θεοφάνια σήμερα, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άγνωστος ο οποίος αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά, βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ρίφθηκε ο σταυρός και τον ανέσυρε πρώτος. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής διαπιστώθηκε ότι ο σταυρός δεν είχε παραδοθεί στον ιερέα και έκτοτε αναζητείται.

Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό και η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό ενώ εξετάζονται μαρτυρίες αλλά και υλικό από την περιοχή.

Την ίδια ώρα στην Αγία Νάπα ο σταυρός, αυτή τη φορά χρυσός χάθηκε στο βυθό και η τελετή ολοκληρώθηκε με δεύτερο, ξύλινο σταυρό αφού παρά τις προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτό να ανασυρθεί. Μετά το πέρας της τελετής και με συντονισμένες προσπάθειες, βρέθηκε τελικά και επιστράφηκε στον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.