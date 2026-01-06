Απρόοπτο στα Θεοφάνια Ηρακλείου: Ο Τίμιος Σταυρός έσπασε στη θάλασσα

Με παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκαν και φέτος στο Ηράκλειο οι εκδηλώσεις για τα Θεοφάνια, σύμφωνα με το καθιερωμένο τελετουργικό. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγιναν συνολικά τρεις ρίψεις του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα.

Ωστόσο, το τελευταίο ρίξιμο ξεχώρισε, καθώς ο Σταυρός διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει. Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το κοινό, προκαλώντας συζητήσεις και απορίες, όπως αναφέρει το cretalive.gr. Κάποιοι πιστοί απέδωσαν το γεγονός σε τυχαίο συμβάν, ενώ άλλοι έδωσαν στο σπάσιμο συμβολικό χαρακτήρα, μιλώντας για «σημάδι».

Παρά το απρόοπτο, η τελετή συνεχίστηκε κανονικά, ενώ το περιστατικό του σπασμένου Σταυρού αποτέλεσε το γεγονός που ξεχώρισε από τον φετινό εορτασμό, σε μια ημέρα με έντονο θρησκευτικό και συμβολικό φορτίο.