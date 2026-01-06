Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι - Τον σταυρό έπιασε ένας 23χρονος

Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί ο αγιασμός των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στον Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 56 άτομα, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, βούτηξαν στον Θερμαϊκό Κόλπο από σκάφη, με τον σταυρό να ανασύρει ο 23χρονος Στέργιος Παγωνίδης.

Εurokinissi

Τα τελευταία τρία χρόνια η τελετή μεταφέρθηκε στο λιμάνι, έπειτα από απόφαση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, αντί της παραδοσιακής διεξαγωγής της στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Νίκης και Αγίας Σοφίας. Η αλλαγή του χώρου επιτρέπει την πιο άνετη παρακολούθηση των εκδηλώσεων τόσο από τους κατοίκους της πόλης όσο και από τους επισκέπτες.

Εurokinissi

Στο μήνυμά του, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ευχήθηκε χρόνια πολλά, σημειώνοντας πως οι νέοι που βούτηξαν στα νερά δίνουν το παράδειγμα θάρρους και ελπίδας. Ευλόγησε τον 23χρονο που έπιασε τον σταυρό, στον οποίο προσέφερε έναν χρυσό σταυρό, ενώ στους υπόλοιπους συμμετέχοντες δόθηκαν ασημένιοι σταυροί ως ευλογία.

Ο Στέργιος Παγωνίδης δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος και ευλογημένος, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει κάθε χρόνο και ευχόμενος υγεία και αγάπη για όλους. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία συμμετέχων ήταν 75 ετών και ο νεότερος 15, ενώ ανάμεσα στους τολμηρούς βρισκόταν και μία γυναίκα.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, πολιτικοί και θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υπουργοί και υφυπουργοί, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.

Εurokinissi

Σε δηλώσεις τους μετά την τελετή, κυβερνητικά στελέχη και τοπικοί παράγοντες ευχήθηκαν καλή φώτιση και μια χρονιά με ενότητα, πρόοδο και αισιοδοξία για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα συνολικά.