Θεοφάνια στην Αθήνα: Λαμπρότητα και κατάνυξη στον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή

Με λαμπρότητα γιορτάζεται σε όλη την χώρα ο αγιασμός των υδάτων και η ρίψη του Τίμιου Σταυρού. Ο συμβολισμός της ημέρας είναι το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας για μία νέα αρχή.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου γιορτάστηκε στην Αθήνα η ημέρα των Θεοφανίων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και των τοπικών αρχών.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης , ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης , καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Eurokinissi

Παπασταύρου: Το Φως σύμβολο ενότητας

«Ημέρα αναγέννησης για τον καθένα μας. Τη βάπτιση του Χριστού και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Είναι μία ημέρα αναστοχασμού για όλους μας. Γιατί τα Θεοφάνια συμβολίζουν τη Σωτηρία και την ελπίδα που προσφέρει το πνευματικό φως. Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, το φως αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την Πατρίδα μας» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Χάρης Δούκας: Μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα

«Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Τα Θεοφάνια είναι η γιορτή του φωτός και της φώτισης των ανθρώπων. Για την Αθήνα, η φώτιση αυτή σημαίνει ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και φως σε κάθε προσωπικό και συλλογικό βήμα της νέας χρονιάς. Χρόνια πολλά» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.