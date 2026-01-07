Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Τρίκαλα Θεοφάνια Παράξενα

Βούτηξε για τον Σταυρό... με στρώμα θαλάσσης στα Τρίκαλα

Ο Κώστας Αθανασάκης τράβηξε και πάλι τα βλέμματα όλων.

Trikalaola
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ιδιαίτερος ο εορτασμός των Θεοφανίων στα Τρίκαλα. Κατά τον Αγιασμό των Υδάτων σημειώθηκε ένα απρόοπτο με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο γνωστούς Τρικαλινούς της πόλης, τον Κώστα Θανασάκη. Έφτασε στο ποτάμι όχι με τον συνηθισμένο τρόπο, αλλά... με στρώμα θαλάσσης, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Συνέχισε έτσι μια τοπική παράδοση - θεσμό στην πόλη, να προσφέρει στιγμές χαράς στους Τρικαλινούς. Αξίζει, δε, να αναφέρουμε ότι έπιασε πρώτος τον Σταυρό.

Δείτε το βίντεο από το trikalaola:

