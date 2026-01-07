Βούτηξε για τον Σταυρό... με στρώμα θαλάσσης στα Τρίκαλα

Ιδιαίτερος ο εορτασμός των Θεοφανίων στα Τρίκαλα. Κατά τον Αγιασμό των Υδάτων σημειώθηκε ένα απρόοπτο με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο γνωστούς Τρικαλινούς της πόλης, τον Κώστα Θανασάκη. Έφτασε στο ποτάμι όχι με τον συνηθισμένο τρόπο, αλλά... με στρώμα θαλάσσης, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Συνέχισε έτσι μια τοπική παράδοση - θεσμό στην πόλη, να προσφέρει στιγμές χαράς στους Τρικαλινούς. Αξίζει, δε, να αναφέρουμε ότι έπιασε πρώτος τον Σταυρό.

Δείτε το βίντεο από το trikalaola: