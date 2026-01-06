Χαλκίδα: Μαθητής Γυμνασίου ο 15χρονος που βούτηξε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα - Πώς ταυτοποιήθηκε

Ο νεαρός, μόνιμος κάτοικος Χαλκίδας, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω του κινητού τηλεφώνου που άφησε πάνω στη γέφυρα, δίπλα στο ηλεκτρικό του πατίνι.

Σημαντικό στοιχείο που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι μέχρι την ταυτοποίησή του δεν είχε αναζητηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον, γεγονός που εντάχθηκε στην έρευνα των Αρχών, όπως αναφέρει το eviathema.gr.

Το προφίλ του 15χρονου δείχνει έναν κλειστό χαρακτήρα, με έντονο ενδιαφέρον για ηλεκτρονικά παιχνίδια και πολλές ώρες σερφαρίσματος στο διαδίκτυο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι αυτή η καθημερινή συνήθεια ενδέχεται να επηρέασε την ψυχολογική του κατάσταση, συμβάλλοντας στην τραγική απόφαση που βύθισε σε πένθος την οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα της Χαλκίδας.