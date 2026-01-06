Σέρρες: Παραβατικός από 13 ετών ο δράστης - Ερωτήματα για την εποπτεία του

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για την εποπτεία του ανήλικου που φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για παιδί που μεγάλωσε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και βρισκόταν υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.



Ο πατέρας του ανηλίκου έχει αποβιώσει πριν από λίγους μήνες, ενώ φέρεται να ήταν χρήστης ουσιών. Το παιδί είχε εμφανίσει παραβατική συμπεριφορά ήδη από την ηλικία των 13 ετών, με προσαγωγές για μικροκλοπές, κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, και είχε προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα και συγκεκριμένα οι αδελφές της μητέρας είχαν ζητήσει κατά το παρελθόν να αναλάβουν την επιμέλεια του ανηλίκου, ωστόσο η μητέρα δεν είχε συναινέσει. Η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας, όπως αναφέρουν πηγές από την Εισαγγελία, είχε ξεκινήσει μετά την πρώτη σύλληψη του παιδιού πριν από κάποια χρόνια, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί.



Τελικά, η επιμέλεια δεν αφαιρέθηκε οριστικά από τη μητέρα. Αντ’ αυτού, είχε επιβληθεί διοικητικό μέτρο, σύμφωνα με το οποίο την εποπτεία του ανηλίκου ασκούσε επιμελητής ανηλίκων της Εισαγγελίας Σερρών, γεγονός που επέτρεψε στο παιδί να συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα του.

Θα συλληφθεί και η μητέρα

Μετά το σημερινό θανατηφόρο περιστατικό, οι Αρχές προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ εξετάζονται συνολικά οι συνθήκες υπό τις οποίες ασκούνταν η επιτήρηση και η προστασία του παιδιού.



Ο 16χρονος φέρεται να έχει πει προανακριτικά ότι είχε επιτεθεί στον 17χρονο. Ο ξυλοδαρμός φέρεται να οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ενήργησε παρορμητικά λόγω προσωπικής αντιπαράθεσης που σχετιζόταν με κοπέλα. Όπως ανέφερε, εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι το θύμα είχε επικοινωνήσει με την σύντροφό του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται να πλησίασε το θύμα και να του κατάφερε αγκωνιά στο κεφάλι, πριν αποχωρήσει με φίλο του. Ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και εντοπίστηκε νεκρός το επόμενο πρωί από την αδελφή του. Ο φίλος του 16χρονου αναζητείται.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.