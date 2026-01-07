«Αν τα χαλάσεις μαζί του...»: Το μήνυμα σε κοπέλα που οδήγησε στη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου μετά τον ξυλοδαρμό του από έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ως αφορμή τον καβγά για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος έχει ομολογήσει την επίθεση στον συνομήλικό του κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη (7/1) ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Μετά το τραγικό περιστατικό, συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του φερόμενου δράστη, με την κατηγορία της παρεμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην πρώτη του κατάθεση στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ο 16χρονος εξοργίστηκε όταν έμαθε ότι το θύμα «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η ασήμαντη αφορμή που οδήγησε στην τραγωδία ήταν ένα μήνυμα που έστειλε το άτυχο θύμα στην κοπέλα του δράστη, στο οποίο φερόταν να έγραφε: Αν τα χαλάσεις με τον ... (όνομα του δράστη), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί».

Ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά υπήρξε ένταση, η οποία φάνηκε να εκτονώνεται, ωστόσο λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο και, κατά τη διάρκεια του καβγά, να του κατάφερε ισχυρό χτύπημα με αγκωνιά στο κεφάλι.

Στη συνέχεια το θύμα παρέμεινε με την παρέα του ενώ λίγο αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο 17χρονος επέστρεψε στην πολυκατοικία που διέμενε και αντί να ανέβει στο διαμέρισμα, κατέβηκε στο υπόγειο όπου αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το πρωί, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγο αργότερα, κι ενώ είχε ξεκινήσει η έρευνα, η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας, συνελήφθη ο 16χρονος ο οποίος παραδέχτηκε την πράξη του. Σημειώνεται ότι ο δράστης συνοδευόταν από έναν συνομήλικό του, ο οποίος φέρεται να μην συμμετείχε στον ξυλοδαρμό.

Με βαρύ παρελθόν ο 16χρονος δράστης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, ο 16χρονος είναι γνώριμος των Αρχών εδώ και κάποια χρόνια για διάφορες υποθέσεις παραβατικότητας.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για παιδί που μεγάλωσε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και βρισκόταν υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Ο πατέρας του ανηλίκου έχει αποβιώσει πριν από λίγους μήνες, ενώ φέρεται να ήταν χρήστης ουσιών. Το παιδί είχε εμφανίσει παραβατική συμπεριφορά ήδη από την ηλικία των 13 ετών και είχε προσαχθεί για μικροκλοπές καθώς και για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα και συγκεκριμένα οι αδελφές της μητέρας είχαν ζητήσει κατά το παρελθόν να αναλάβουν την επιμέλεια του ανηλίκου, ωστόσο η μητέρα δεν είχε συναινέσει. Η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας, όπως αναφέρουν πηγές από την Εισαγγελία, είχε ξεκινήσει μετά την πρώτη σύλληψη του παιδιού πριν από κάποια χρόνια, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί.

Τελικά, η επιμέλεια δεν αφαιρέθηκε οριστικά από τη μητέρα. Αντ' αυτού, είχε επιβληθεί διοικητικό μέτρο, σύμφωνα με το οποίο την εποπτεία του ανηλίκου ασκούσε επιμελητής ανηλίκων της Εισαγγελίας Σερρών, γεγονός που επέτρεψε στο παιδί να συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα του.