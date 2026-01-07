«Χαμόγελο του Παιδιού» για Σέρρες: Ο 16χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - Χρήστες ουσιών οι γονείς

Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωνε ο 16χρονος δράστης του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η υπόθεση της οικογένειας του δράστη ήταν γνωστή στις Αρχές εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Ειδικότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε λάβει αναφορά για δύο αδέλφια που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα. Ο πατέρας τους εξέτιε ποινή φυλάκισης ενώ η μητέρα έκανε χρήση ουσιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χρειάζονται άμεση προστασία.

Η αναφορά, αφού αξιολογήθηκε, απεστάλη άμεσα από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά στις αρμόδιες Αρχές με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ», για περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο από τα δύο παιδιά είναι ο 16χρονος που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 17χρονου.

Τρία χρόνια μετά την κατεπείγουσα αναφορά, ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα παιδιά παρέμειναν στο ίδιο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, ο 15χρονος εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν εξαιρετικά κακές, ενώ ο πατέρας είχε αποβιώσει έξι μήνες πριν.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η τραγωδία αυτή ενδεχομένως μπορούσε να έχει αποτραπεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.