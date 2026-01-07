Σέρρες: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 16χρονο για τον θάνατο του 17χρονου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 16χρονου, που κατηγορείται για την δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες, μετά τον ξυλοδαρμό το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ανήλικος δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια την Παρασκευή στις 13:00, σύμφωνα με το thestival.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος τόνισε ότι «υπήρξε μια παρεξήγηση μεταξύ τους και κατέληξε να τον χτυπήσει. Δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει την ζωή του. Του έδωσε δύο με τρεις γροθιές».

Ο κ. Βασιλάκος τόνισε ότι η διάρκεια του καυγά ήταν μερικά δευτερόλεπτα και ο 16χρονος έμαθε από την αστυνομία ότι το άτυχο παιδί κατέληξε. Πρόσθεσε ότι όταν ο 17χρονος έπεσε κάτω μετά τα χτυπήματα ο 16χρονος έφυγε, τονίζονται ότι δεν χρησιμοποίησε κάποιο όργανο στον ξυλοδαρμό.