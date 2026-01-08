Σέρρες: Αποκαλυπτική η θεία του 16χρονου δράστη - «Οι γονείς τα είχαν πουλήσει όλα για τη δόση τους»

Σε αποκαλύψεις σχετικά με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου δράστη, που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες το βράδυ της Δευτέρας 5/1, προχώρησε η θεία του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, τόσο ο 16χρονος, όσο και ο μεγαλύτερος αδερφός του μεγάλωσαν σε ένα άκρως ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και οι δύο γονείς ήταν τοξικοεξαρτημένοι. Μάλιστα, ο πατέρας τους βρισκόταν στη φυλακή, ενώ 6 μήνες πριν είχε αποβιώσει.

Η θεία του, αδερφή της μητέρας του, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε ότι τις άθλιες συνθήκες στο σπίτι τους. «Χρωστούσαν πάρα πολλά λεφτά στο ρεύμα, αλλά ο γαμπρός μου έκανε ρευματοκλοπή. Ερχόταν η ΔΕΗ, έκοβε το ρεύμα, αυτός το συνέδεε. Λοιπόν, πέρυσι αυτό. Εγώ πήγαινα, εν τω μεταξύ, αφού δεν πήγαινε ούτε ο γαμπρός μου και η αδερφή μου ήταν φευγάτη. Εγώ με την πεθερά της πηγαίναμε στο σπίτι να γεμίσουμε το ψυγείο, να τους δώσουμε χαρτζιλίκι, να μαγειρέψουμε, να τους πλύνουμε τα ρούχα. Τα έπαιρνα σπίτι μου για να τα πλύνω, δεν είχαν πλυντήριο. Τα είχαν πουλήσει όλα για τη δόση τους, δεν είχε μείνει τίποτα μέσα, έτσι ζούσαν».

«Το ρεύμα όταν πήγα εγώ και βρήκα τον λογαριασμό ήταν 2.500 ευρώ. Χρωστούσαν παντού. Τον Μάρτιο πεθαίνει ο γαμπρός μου από ανακοπή. Μιλούσα εγώ με ιδιωτικές εταιρείες, εξήγησα όλη αυτή την κατάσταση, ότι ο πατέρας είναι νεκρός, η μητέρα είναι τοξικομανής και είναι δύο παιδιά μόνα τους. Τα παιδιά ήταν στο έλεος του Θεού», τόνισε.

Μάλιστα, σχετικά με τις δηλώσεις της αδερφής της και μητέρας του 16χρονου δράστη ότι «ήταν μια χαρά με τα παιδιά της», ανέφερε: «Αυτά έλεγε και στους κοινωνικούς λειτουργούς και στην δικαστική επιμελήτρια. Είναι πάρα πολύ χειριστικό άτομο η αδερφή μου. Πήγαινε η Πρόνοια, έβρισκε ένα σχετικά τακτοποιημένο σπίτι, επειδή πήγαινα εγώ κάθε μέρα και το καθάριζα και την ειδοποιούσαν ότι θα περάσουν αύριο. Ερχόταν αυτή από τη Θεσσαλονίκη, άνοιγε την πόρτα και έλεγε "εγώ είμαι εδώ, δεν έφυγα ποτέ, εδώ είμαι με τα παιδιά"».