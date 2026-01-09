«Ο Άγγελος έφυγε άδικα»: Συγκινούν φίλοι του 17χρονου έξω από τα δικαστήρια Σερρών

Έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί, σήμερα 9 Ιανουαρίου, φίλοι και συμμαθητές του αδικοχαμένου 17χρονου, που άφησε την τελευταία του πνοή από τα χτυπήματα του 16χρονου.



Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα, θέλησαν να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένειά του.



«Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει», «17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή», «Δικαιοσύνη για τον Άγγελο», «Ο Άγγελος έφυγε νωρίς και άδικα» και «Η Δικαιοσύνη δεν κουκουλώνει δολοφονίες» ήταν μερικά από τα μηνύματα που αναγράφονταν στα πανό.



Τις προηγούμενες ώρες, μέσω των social media, είχε προηγηθεί κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από την αδελφή του 17χρονου, με πολλούς πολίτες να ανταποκρίνονται και να δίνουν το «παρών».

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στη 1 το μεσημέρι οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 16χρονος που είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση του 17χρονου, το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου. Η απολογία του ανήλικου είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ο ανήλικος έχει παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα, ως αντεκδίκηση για ένα μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος στην κοπέλα του, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

