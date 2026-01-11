Σέρρες: «Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια» – Συγκλονίζει η αδελφή του 17χρονου

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός του 17χρονου πριν καταλήξει από τα βαριά τραύματά του, στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στις Σέρρες. Η οικογένεια του άτυχου παιδιού δίνει πλέον αγώνα για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Οι συγγενείς του 17χρονου εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι ο θανάσιμος ξυλοδαρμός δεν προκλήθηκε μόνο από τον 15χρονο που έχει συλληφθεί, αλλά και από άλλα άτομα, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το παιδί να δέχτηκε επίθεση ακόμη και μέσα στο σπίτι του, όπου φέρεται να αναζήτησε καταφύγιο.

Η αδελφή του Άγγελου μίλησε στο MEGA, απευθύνοντας δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να μιλήσει, χωρίς φόβο.

«Θέλω απλώς να ειπωθεί η αλήθεια. Πονάμε και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο. Θέλω να μάθω ακριβώς τι έγινε στον αδερφό μου, τι του συνέβη», ανέφερε συγκινημένη.

Όπως είπε, η οικογένεια ακούει καθημερινά διαφορετικές πληροφορίες, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογική τους κατάσταση. «Παρακαλώ δημόσια όποιον ξέρει έστω και την παραμικρή λεπτομέρεια να μιλήσει, να μη φοβηθεί», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, όπως είπε, κανείς δεν προστάτευσε τον 17χρονο. «Ο αδερφός μου ήταν μόλις 17 ετών και έφυγε αβοήθητος. Το κράτος όφειλε να τον προστατεύσει και δεν το έκανε», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια.

«Τα τραύματα δεν δείχνουν μόνο χτυπήματα με χέρια»

Στην ίδια εκπομπή, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε ότι η εικόνα των τραυμάτων του 17χρονου προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Όπως είπε, το παιδί έφερε σπασμένη μύτη, τραύματα στα χείλη και σπασμένα δόντια, γεγονός που –κατά την εκτίμησή του– υποδηλώνει ότι τα χτυπήματα δεν έγιναν αποκλειστικά με τα χέρια. «Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν και αμυχές στα χέρια του 17χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, ο 17χρονος είχε μεταβεί σε πρακτορείο και επέστρεψε μαζί με τρεις φίλους του. Εκείνοι τον άφησαν έξω από την πολυκατοικία, με τον ίδιο να εισέρχεται μόνος στον προαύλιο χώρο. Από τις κάμερες δεν φαίνεται να μπαίνει άλλο άτομο, πέρα από ορισμένους διανομείς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά.