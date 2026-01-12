Breaking news icon BREAKING
NEWS

Χάος στη Φρανκφούρτη: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω χιονιά και παγετού

Ελλάδα Σέρρες Θάνατοι Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Προκαταρκτική Local News

Σέρρες: Κατεπείγουσα έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου» για την οικογένεια του 16χρονου

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, από 16χρονο, στις Σέρρες. Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σέρρες Θάνατοι Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Προκαταρκτική Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader