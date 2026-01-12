Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου στις Σέρρες: «Στην μνήμη του παιδιά, μιλήστε»

Με τρεμάμενη φωνή, η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες, μιλά για το δράμα που βιώνει η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου και απευθύνει έκκληση από τα βάθη της ψυχής της για να «φωτιστεί» κάθε πτυχή της φονικής επίθεσης.

«Θρηνώ εγώ που έμαθα Αρχές στο παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μία παράκληση, μόνο αυτό έχω να σας πω: ο γιος μου είχε πάρα πολλούς φίλους. Ήταν τόσο κοινωνικός και τόσο καλός που είχε πάρα πολλούς φίλους. Στην μνήμη του παιδιά, μιλήστε, διαφοροποιηθείτε. Ο Άγγελος που ξέρατε αυτό θα έκανε για εσάς. Μιλήστε. Είναι το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για αυτόν. Τίποτε άλλο», λέει η μητέρα του 17χρονου.

«Ο Άγγελος "έφυγε" σαν Άγγελος. Ήταν ένα δώρο του Θεού... Δεν ξέρω αν ήταν ένας αν ήταν 100. Είχα έναν άντρα. Ήταν δυνατό παιδί ο Άγγελος στην ψυχή».

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι ο γιος της δέχθηκε επίθεση κι από άλλα άτομα, πλην του 16χρονου που κρατείται ήδη, η ίδια έδειξε να μην γνωρίζει κάτι. «Αυτά που άκουσα δεν τα ήξερα. Πρώτη μου φορά ακούω αυτά που είπατε. Ο γιος μου ήταν δύο μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω», είπε μιλώντας στο Mega.



Κατεπείγουσα έρευνα

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, από 16χρονο, στις Σέρρες. Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.



Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.



Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.