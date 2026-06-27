Σέρρες: Κρίθηκε ένοχος ο 16χρονος για την δολοφονία του συνομήλικου του Άγγελου

Ένοχος κρίθηκε σήμερα Σάββατο ο 16χρονος κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, συγκεκριμένα τις παραμονές των Θεοφανίων.



Στον 16χρονο επιβλήθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων ποινή φυλάκισης 10 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο -που είναι και η μέγιστη των ποινών- σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών.



Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με βάση τα όσα ορίζει το άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα, είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας.



Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου άρχισε η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων και στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (σ.σ. αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος) και ήταν έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο.