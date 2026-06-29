8 νεκροί σε μία ώρα: Το μακελειό στα Τρίκαλα που πάγωσε την Ελλάδα και ο μύθος που ζει ακόμη

Σαν σήμερα, το απόγευμα της 29ης Ιουνίου 1991 τίποτα δεν έδειχνε ότι το Παλαιομονάστηρο Τρικάλων θα έγραφε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ελληνικής εγκληματικής ιστορίας.

Ο 48χρονος γεωργός Σπύρος Σταρίδας βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, παίζοντας χαρτιά με συγχωριανούς του. Κανείς δεν παρατήρησε κάτι που να προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Κανείς δεν έμαθε ποτέ αν συνέβη κάτι εκείνες τις ώρες ή αν ο ίδιος είχε ήδη πάρει τις αποφάσεις του.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του και προχώρησε σε μια σειρά από κινήσεις που μόνο εκ των υστέρων απέκτησαν τραγική σημασία.

«Φέρ' μου το καλό παντελόνι και το πουκάμισο με τα αστέρια»



Αρχικά ο δράστης ζήτησε από τη σύζυγό του να του ετοιμάσει τα καλά του ρούχα. «Απόψε θα σκοτωθώ», της είπε, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι εφημερίδες της εποχής.

Παράλληλα, της ζήτησε να πάρει τα δύο παιδιά τους και να φύγει από το σπίτι. Εκείνη δεν υπάκουσε και προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Στη συνέχεια έκαψε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα ρούχα του στην αυλή, πήρε την κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα και βγήκε στον δρόμο.

Για περίπου μία ώρα θα ακολουθούσε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα βίας.

Η «διαδρομή του θανάτου» μέσα στο ίδιο του το σόι



Πρώτος έπεσε νεκρός ο πατέρας του, που είχε σπεύσει να δει τι συνέβαινε όταν ενημερώθηκε ότι ο γιος του δεν ήταν καλά.

Λίγα λεπτά αργότερα πυροβόλησε και τη μητέρα του, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακολούθησαν ο παππούς και η γιαγιά του, ενώ στη συνέχεια στράφηκε εναντίον θείου και θείας του, σκοτώνοντάς τους επίσης.

Στον δρόμο του βρέθηκε και ένας γείτονας, ο οποίος προσπάθησε να τον πλησιάσει χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Έπεσε και εκείνος νεκρός. Το μακελειό όμως δεν είχε ακόμη τελειώσει...



Η τελευταία συνάντηση με τη σύζυγό του



Η γυναίκα του είχε καταφύγει στο σπίτι του κουμπάρου τους, προσπαθώντας να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ο Σταρίδας την εντόπισε στην αυλή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν σηκώσει το όπλο της είπε: «Τι δουλειά έχεις εδώ; Άντε σπίτι στα παιδιά σου». Δευτερόλεπτα αργότερα την πυροβόλησε δύο φορές, σκοτώνοντάς την.

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«Μπαμπά, μη μας σκοτώσεις…»



Η πιο συγκλονιστική στιγμή της τραγωδίας εκτυλίχθηκε όταν επέστρεψε στο σπίτι του. Εκεί βρίσκονταν τα δύο παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, τον παρακάλεσαν κλαίγοντας: «Μπαμπά, μη μας σκοτώσεις…»

Για πρώτη και μοναδική φορά εκείνη την ώρα ο δράστης φάνηκε να διστάζει. Δεν σήκωσε ποτέ την καραμπίνα εναντίον τους.

Απομακρύνθηκε από το σπίτι και λίγα λεπτά αργότερα στήριξε την καραμπίνα στο έδαφος και αυτοπυροβολήθηκε, βάζοντας τέλος στη ζωή του, έχοντας ρίξει συνολικά 15 φυσίγγια.

Είχε ήδη αφαιρέσει τη ζωή οκτώ ανθρώπων, επτά εκ των οποίων ήταν συγγενείς του.



Οι αποκαλύψεις που ήρθαν μετά το μακελειό



Μετά την τραγωδία άρχισαν να αποκαλύπτονται στοιχεία για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του δράστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εποχής, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν για σοβαρή ψυχική διαταραχή, ενώ είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή του και κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ λίγο πριν από το έγκλημα.

Οι αποκαλύψεις αυτές άνοιξαν μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την παρακολούθηση ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και για τους μηχανισμούς πρόληψης που υπήρχαν τότε.



Το ερώτημα που δεν απαντήθηκε ποτέ



Ένα ακόμη ζήτημα από τη συγκεκριμένη τραγωδία προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Παρά το ιστορικό νοσηλείας του, ο Σταρίδας διέθετε νόμιμα κυνηγετική καραμπίνα, την οποία είχε λάβει ως δώρο από συγγενικό του πρόσωπο στον Καναδά.

Το πώς είχε εκδοθεί η σχετική άδεια οπλοκατοχής δεν απαντήθηκε ποτέ με σαφήνεια, ενώ η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων για τη χορήγηση αδειών σε άτομα με σοβαρό ψυχιατρικό ιστορικό.

Ένας ομαδικός τάφος και ένας μύθος που επέζησε για χρόνια



Το Παλαιομονάστηρο βυθίστηκε στο πένθος. Ο δράστης και έξι από τα θύματά του τάφηκαν στον ίδιο ομαδικό τάφο, ενώ η μητέρα του και ο γείτονάς του κηδεύτηκαν χωριστά.

Το σοκ ήταν τόσο βαθύ ώστε για πολλά χρόνια κυκλοφορούσε στο χωριό ένας επίμονος θρύλος: ότι ο Σταρίδας δεν είχε αυτοκτονήσει ποτέ, αλλά είχε διαφύγει στα γύρω βουνά και οι Αρχές απέκρυψαν την αλήθεια για να αποφευχθεί ο πανικός.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο που είχε χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει οκτώ ανθρώπους.



Μια υπόθεση που άλλαξε τη δημόσια συζήτηση



Τρεις δεκαετίες αργότερα, το μακελειό στο Παλαιομονάστηρο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των ελληνικών αστυνομικών χρονικών.

Πέρα από το μέγεθος της τραγωδίας, άφησε πίσω της κρίσιμα ερωτήματα για την ψυχική υγεία, την έγκαιρη παρέμβαση, την οπλοκατοχή και τις ευθύνες του κράτους απέναντι σε ανθρώπους που χρειάζονται συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση.

Δυστυχώς, οι απαντήσεις σε αρκετά από αυτά τα ερωτήματα δεν δόθηκαν ποτέ.