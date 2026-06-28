Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς σκέφτηκε να «καλύψει» τη δολοφονία ο 43χρονος - «Ήθελα να φανεί σα ληστεία»

Νέα στοιχεία από τη δικογραφία αποκαλύπτουν τις κινήσεις που φέρεται να έκανε ο 43χρονος κατηγορούμενος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, με στόχο, σύμφωνα με τις Αρχές, να αποπροσανατολίσει την έρευνα και να απομακρύνει τις υποψίες από το πρόσωπό του.

Κατά τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος παρέμεινε για αρκετές ώρες δίπλα στη σορό της γυναίκας, οργανώνοντας τα επόμενα βήματά του και επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τον συνδέσει με το έγκλημα.

«Ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία»

Στην απολογία του, ο 43χρονος παραδέχεται ότι πήρε τις δύο τραπεζικές κάρτες της 45χρονης και πραγματοποίησε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ενώ στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, παρέδωσε τις κάρτες σε γνωστά του πρόσωπα, ώστε να συνεχιστούν οι συναλλαγές και να ενισχυθεί το σενάριο της ληστείας.

«Στη μία κάρτα είχε γραμμένο το PIN. Πήγα στο ΑΤΜ που βρίσκεται στο ΚΕΠ των Μουρνιών, πληκτρολόγησα τον κωδικό και έκανα ανάληψη 1.000 ευρώ. Δεν είδα πόσα χρήματα υπήρχαν στον λογαριασμό της. Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με τον θάνατό της», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απολογία του.

Οι ισχυρισμοί για τον καθαρισμό του χώρου

Στην οκτασέλιδη απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ακόμη ότι, μετά τη δολοφονία, την οποία αποδίδει σε κατάσταση «εν βρασμώ ψυχής», επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος.

Όπως ισχυρίζεται, καθάρισε σχολαστικά το σπίτι, χρησιμοποιώντας σφουγγαρίστρα, χλωρίνη και καθαριστικά, ενώ συγκέντρωσε σε σακούλες αντικείμενα που θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με όσα αναφέρει, ήταν το ξύλινο κούτσουρο που φέρεται να χρησιμοποίησε, θραύσματα από σπασμένο μπουκάλι, οι σακούλες που είχε μαζί της η 45χρονη όταν επισκέφθηκε το σπίτι, καθώς και τα ρούχα που φορούσε ο ίδιος.

Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικές κινήσεις - Κρίσιμο εύρημα από την ιατροδικαστή

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας αναλυτικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της άτυχης γυναίκας. Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε πριν και μετά τη δολοφονία, ώστε να εξακριβωθεί ποιοι προχώρησαν στις αναλήψεις χρημάτων και κατά πόσο επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, τα οποία θεωρούνται κομβικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από το ισχυρό χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι με βαρύ ξύλινο αντικείμενο, ενώ οι δύο μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα της ήταν επιφανειακές και εκτιμάται ότι προκλήθηκαν μετά τον θάνατό της.

Κατά τις Αρχές, το συγκεκριμένο εύρημα δεν φαίνεται να συνάδει με την αρχική εκδοχή που είχε παρουσιάσει ο 43χρονος κατά τις πρώτες ώρες της έρευνας, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.