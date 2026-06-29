Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι θα υποστηρίξουν οι «επτά» στον ανακριτή- Τι δείχνουν οι έρευνες

Στον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, οι επτά κατηγορούμενοι για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου Πάρη.

Οι συλληφθέντες που συμμετείχαν στη συμπλοκή καλούνται να απολογηθούν για την υπόθεση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Οπαδικά κίνητρα και προσωπικές διαφορές

Μέχρι στιγμής, η έρευνα των Αρχών, τόσο κατά την αυτοψία όσο και στην προανάκριση, οδηγεί στο ότι η συμπλοκή μεταξύ τριών διαφορετικών ομάδων νεαρών στην περιοχή της Καλλιθέας συνδέεται τόσο με οπαδικά κίνητρα, όσο και με προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάποιοι από τους συλληφθέντες έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές για το περιστατικό στις αρχικές τους καταθέσεις. Άλλοι απέδωσαν το περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μία τυχαία και απρογραμμάτιστη συμπλοκή.

Ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους πρόκειται να υποστηρίξουν στον ανακριτή ότι η συμπλοκή ήταν αυθόρμητη και όχι προσχεδιασμένη, επιδιώκοντας να μην υπαχθεί η υπόθεση στις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Παράλληλα, αναμένεται να ισχυριστούν ότι:

δεν είχαν οργανώσει επίθεση,

δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι,

δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου,

επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι, μόλις αντιλήφθηκαν τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, επιχείρησαν να τον βοηθήσουν.

Οι οπαδικές μπλούζες

Σημαντικό ρόλο παίζει ένα εύρημα της προανάκρισης που αφορά την εμφάνιση των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσκολέψουν την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.

Παρά τους ισχυρισμούς που αναμένεται να προβάλουν οι κατηγορούμενοι, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δικογραφία είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης και της αρμόδιας υπηρεσίας αντιμετώπισης της αθλητικής βίας φέρεται να έχει διαμορφώσει σαφή εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου Πάρη.