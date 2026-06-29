«Σήκωσα τη μπλούζα και είδα τη μαχαιριά»: Συγκλονίζει μάρτυρας της δολοφονίας του Πάρη στην Καλλιθέα

Τις τελευταίες στιγμές του 15χρονου Πάρη που έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στη διάρκεια συμπλοκής νεαρών στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης (24/6), περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού περιστατικού.

«Ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν κοντά στον Πάρη. Ακούστηκαν φωνές, είδα το παιδί να πέφτει στο πεζοδρόμιο και κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι σοβαρά», είπε η γυναίκα που βρέθηκε στο πλευρό του 15χρονου θύματος αμέσως μετά το μοιραίο χτύπημα, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Έτρεξα κατευθείαν κάτω με ένα χαρτί κουζίνας, γιατί υποψιάστηκα ότι έχει μαχαιρωθεί. Πράγματι όταν έφτασα το παιδί ήταν ξαπλωμένο, σήκωσα τη μπλούζα του και είδα τη μαχαιριά. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να σταματήσω την αιμορραγία», ανέφερε.

Μάλιστα, τόνισε ότι για να καταφτάσει βοήθεια στο σημείο χρειάστηκε να ειδοποιηθεί το 112 «διότι το 166 και η Αστυνομία δεν απαντούσαν».

«Μετά την κλήση στο 112, μέσα σε 3 με 4 λεπτά ήρθαν οι πρώτοι αστυνομικοί. Το ΕΚΑΒ ήρθε μισή ώρα μετά, έπειτα από απανωτές κλήσεις των αστυνομικών», σημείωσε, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί επέδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά και «επί 20 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στο παιδί».

Στιγμιότυπο μετά την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα / Φωτ.: FLASH

«Το παιδί έφυγε πολύ γρήγορα»

«Ο Πάρης εκείνη την ώρα βαριανάσαινε, δεν είχε επικοινωνία. Ρώταγα αγωνιωδώς το όνομά του για να με ακούει. Προσπαθούσα όσο μπορούσα -κι αυτό θέλω να το ξέρει η μητέρα του. Ο Πάρης είχε και χάδι και ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακούσει εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε η γυναίκα που υπήρξε μάρτυρας στη δολοφονία του 15χρονου.

«Οι μόνες λέξεις που είπε ο Πάρης αρχικά πριν ξαπλώσει, ήταν ‘δεν μπορώ’».

«Το παιδί έφυγε πολύ γρήγορα. Έφυγε μέσα σε 10 λεπτά. Όση ώρα γινόταν ΚΑΡΠΑ στο παιδί, εγώ του ακουμπούσα την κοιλιά, ήταν γεμάτη... Το τραύμα ήταν βαθύ. Δεν ξέρω πώς γίνεται να ακουμπά ένα μαχαίρι και να φτάνει -λέω με τις δικές μου γνώσεις- μέχρι τον πνεύμονα», τόνισε, αναφερόμενη εμμέσως στον ισχυρισμό του 17χρονου δράστη ότι προέταξε απλώς το μαχαίρι για να φοβίσει το θύμα και ότι το χτύπημα συνέβη κατά λάθος.

Πρόσθεσε ότι δίπλα στον Πάρη βρισκόταν και ένα άλλο παιδί «σοκαρισμένο», που στη συνέχεια έμαθαν ότι ήταν φίλος του.

«Καθημερινή η βία μεταξύ ανηλίκων»

«Είναι η άχρηστη εμπειρία της ζωής μας. Το να βλέπεις ένα παιδί να ‘σβήνει’ σε ένα πεζοδρόμιο γεμάτο νερά. Να βλέπεις τη ζωή να φεύγει μέσα από τα μάτια», υπογράμμισε η αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως είπε, ως κάτοικος της περιοχής, βλέπει συχνά επεισόδια με ομάδες ανηλίκων να έρχονται σε σύγκρουση. «Υπάρχουν παντού ομάδες αυτών των παιδιών, που ξεχωρίζουν για το ίδιο ντύσιμο, το ίδιο κούρεμα, ίδιο λεξιλόγιο. Δυστυχώς έχει γίνει μια καθημερινότητα. Απλά δεν είναι καθημερινοί οι θάνατοι».

Σημείωσε τέλος ότι «όλες αυτές τις ημέρες ακούγονται ανακρίβειες από ανθρώπους που ‘είδαν’ αλλά εγώ δεν τους είδα ποτέ κάτω, μεταφέρονται λόγια που στην πραγματικότητα δεν ειπώθηκαν».

«Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι σε μία γειτονιά εκατοντάδων ανθρώπων κατεβήκαμε 10 άθρωποι, αλλά την επόμενη ημέρα στις κάμερες βγήκαν πάρα πολλοί», κατέληξε.