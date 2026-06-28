Η κατάθεση του 17χρονου που μαχαίρωσε τον 15χρονο:«Σήκωσα στιλέτο για να φοβηθούν και τον κάρφωσα»

Αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας στους Αθλητικούς Χώρους έδωσε ο 17χρονος (σ.σ. ενηλικιώνεται σε 2 μήνες) που ομολόγησε τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Ο 17χρονος απολογείται αύριο Δευτέρα (29/6) στον Ανακριτή μαζί με ακόμα έξι άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη μοιραία συμπλοκή. Στην κατάθεσή του περιέγραψε τις στιγμές του στυγερού εγκλήματος αλλά και πως ξεκίνησαν όλα. Φέρεται να υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τον κυνήγησαν, τον έριξαν κάτω με τρικλοποδιά και τον χτύπησαν.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, πήρε από κάτω ένα στιλέτο που έπεσε από τα άτομα που τον χτύπησαν, το προέταξε για να τους φοβίσει και να φύγουν και τότε χωρίς να το θέλει μαχαίρωσε τον 15χρονο.

Αναλυτικά η κατάθεσή του:

«Στο πάρκο συναντήθηκα με τους φίλους μου. Κάτσαμε δυο-τρεις ωρίτσες και κατά τις 22.00 με 22.30 φύγαμε και πήγαμε στο πάρκο που βρίσκεται στην Κρέμου. Είχε πολύ κόσμο στο πάρκο και για αυτό δεν κάτσαμε εκεί και όπως πάμε να φύγουμε μας παίρνει ο… και μας λέει είμαι ποτάμι ελάτε να αράξουμε. Πάλι πήγαμε περπατώντας.

Τον βρήκαμε στο ποτάμι και με το που τον είδα διαπίστωσα ότι είχε μπαταρισμένο το πόδι του. Δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω τι έχει πάθει και μετά από λίγο από τη γέφυρα του Μοσχάτου Καλλιθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15-20 άτομα που φορούσαν φανέλες ομάδας. Ο… τους είπε "αράξτε μάγκες εμείς δεν είμαστε οπαδοί". Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν τον… ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα είπε σε αυτόν "Εσένα σε ξέρουμε". Ο… του κάνει "όχι δεν ασχολούμαι" και τότε ο μακρυμάλλης του έστειλε την πέτρα για να τον χτυπήσει χωρίς να τον πετύχει. Εγώ με τον… τρέξαμε προς την οδό Μεγαλουπόλεως και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς. Το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλοπ.

Πήγαν στην αρχή να πιάσουν τον… αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είναι αδύνατος και γρήγορος, εμένα όμως που είμαι πιο εύσωμος με πρόλαβαν, μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με το γκλοπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσε κάτω αυτός με το γκλοπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί του φώναξα "ρε βλάκες δεν είμαι οπαδός". Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ, σηκώθηκε, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πιστεύω ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε. Όταν την έφαγε έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε τη μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα.

Τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο, της είπα τι έγινε και βρεθήκαμε στο Γυμνάσιο Καλλιθέας που είναι κοντά το σπίτι μου. Πιο αργά στο tik tok είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα. Σπίτι γύρισα κατά τις 2.00 και ο ύπνος με πήρε στις 4.00 γιατί σκεφτόμουν τι βλακεία έχω κάνει».