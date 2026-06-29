Προφυλακίζονται τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα

Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους έξι κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας ανηλίκων. Μεταξύ των ατόμων που προφυλακίζονται είναι και ο καθ' ομολογίαν δράστης.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Δευτέρα (29/6) αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικούς όρους.



Σύμφωνα με πληροφορίες, άπαντες επιχείρησαν να πείσουν ότι το αιματηρό περιστατικό δεν είχε σχέση με οπαδικά κίνητρα, αν και οι εισαγγελικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη με βάση τον αθλητικό νόμο.



Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία αλλά 11 άτομα, με την ανάκριση της υπόθεσης να συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, στην κατάθεση που έδωσε ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης, στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, περιέγραψε τις στιγμές του στυγερού εγκλήματος αλλά και πώς ξεκίνησαν όλα.

Φέρεται να υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τον κυνήγησαν, τον έριξαν κάτω με τρικλοποδιά και τον χτύπησαν. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται στην κατάθεσή του, πήρε από κάτω ένα στιλέτο που έπεσε από τα άτομα που τον χτύπησαν, το προέταξε για να τους φοβίσει και να φύγουν και τότε χωρίς να το θέλει μαχαίρωσε τον 15χρονο.