Νέο Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων από σεσημασμένους οπαδούς – Τρεις συλλήψεις

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται σε βίαιο επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων από κοινού.

Το χρονικό της επίθεσης στην πλατεία

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 27ης Ιουνίου. Η ομάδα των δραστών, στην οποία συμμετείχαν οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με συνεργούς που ακόμα αναζητούνται, προσέγγισε τρεις νεαρούς (ηλικίας 17 και 19 ετών) που βρίσκονταν σε κεντρική πλατεία της περιοχής. Χωρίς δισταγμό, τους επιτέθηκαν με σφοδρότητα, καταφέρνοντας χτυπήματα με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν.

Γνώριμοι των αρχών οι δράστες

Η κινητοποίηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οδήγησε στην άμεση ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών νεαρών την επόμενη κιόλας ημέρα. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ., οι συγκεκριμένοι δράστες δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα βίας. Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ