Στο φως της δημοσιότητας έχει βγει βίντεο από τη δράση των συνδεσμιτών οπαδών μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης που είχαν σχηματίσει εγκληματική ομάδα και πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις εναντίον οπαδών άλλων ομάδων, καταγράφοντας πολλές από αυτές σε βίντεο.

Την εξάρθρωσή της ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, έπειτα από επιχείρηση που προηγήθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Βίντεο σοκ από τη δράση των οργανωμένων οπαδών - Άγριες επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών. pic.twitter.com/dccuXIkMrr — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

Όπως ανακοινώθηκε, συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Χαλκιδική, εκ των οποίων οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις κατηγορούνται ότι συνέδραμαν ή επωφελήθηκαν από τη δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες παράνομες ενέργειες, ενώ συνελήφθη και η μητέρα ανήλικου μέλους της.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και ο 23χρονος καθ' ομολογίαν φονιάς του Κλεομένη, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή.

Ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας, που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωστός συνδεσμίτης, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει και υπεύθυνος ασφαλείας ΠΑΕ.

Το άτομο αυτό, μαζί με άλλον έναν από τους κατηγορούμενους, φέρεται να είχε περιθάλψει τον 23χρονο δράστη της δολοφονίας, με θύμα τον συνομήλικο του Κλεομένη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δέχτηκε μαχαιριές και έπεσε νεκρός τον περασμένο Μάρτιο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από οπαδούς ομάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε έκνομες ενέργειες σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σε πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς και στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός αθλητικών εγκαταστάσεων στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα, από τα οποία 15 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 4 διότι συνήργησαν ή επωφελήθηκαν από της δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες έκνομες ενέργειες και μία μητέρα ανήλικου, μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, για παραμέληση της εποπτείας του.

Επιπλέον, ως βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορείται ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται 3 ακόμη βασικά μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Συνολικά, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 51 άτομα, τα οποία -κατά περίπτωση- κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οργανωμένοι κυρίως οπαδοί αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας μεταξύ τους ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021.

Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δραστηριότητας, προέβαιναν σε οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων, αναρτούσαν επεξεργασμένο βιντεοληπτικό υλικό των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προβολή και εδραίωση της κυριαρχίας τους, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

Επίθεση σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο, αφού νωρίτερα εντόπισαν δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν -2-άτομα, το ακολούθησαν και επιχείρησαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες στους αναβάτες του

Επίθεση με χρήση βίας και χρήση σφυριών στις 6 Μαρτίου 2026 σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του, στην οποία προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με την τέλεση ανθρωποκτονίας οπαδού αντίπαλης ομάδας το οποίο έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2026.

Οργανωμένη επίθεση σε βάρος οπαδών της ίδιας ομάδας στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αφορμή εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του συνδέσμου φιλάθλων.

Περαιτέρω, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προέκυψε η εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε 46 ακόμη περιπτώσεις οπαδικής βίας, οι οποίες δεν είχαν καταγγελθεί στις Αρχές.

Επιπλέον, διακριβώθηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια 8 αθλητικών αναμετρήσεων και 88 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, οχήματα και λοιπούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου πιστόλι, με 2 γεμιστήρες,

2 αεροβόλα πιστόλια,

48φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

καραμπίνα,

10 σουγιάδες-μαχαίρια,

ναυτικός πυρσός,

κάνναβη, συνολικού βάρους 1.682,39 γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους 41,1 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης,

8 δισκία ναρκωτικών χαπιών,

2 αυτοκίνητα,

8.610 ευρώ και

6 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται».