Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν 21 οπαδοί - Διακινούσαν ναρκωτικά εντός γηπέδων

Ποινές φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 έτη και 3 μήνες επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 κατηγορούμενους οπαδούς που φέρονται ότι διακινούσαν ναρκωτικά εντός γηπέδων, στη Θεσσαλονίκη.

Από τους συνολικά 32, που παραπέμφθηκαν να δικαστούν, αθωώθηκαν οι 11 ενώ μεταξύ αυτόν που αθωώθηκαν είναι κι ένας κατηγορούμενος που είχε προφυλακιστεί.

Η αρχική κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης μετατράπηκε σε «συμμορία» ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι οι περισσότερες κακουργηματικές διακινήσεις ναρκωτικών ήταν είτε «απλές», είτε «μεταξύ τοξικομανών», που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Μόνο τέσσερις διακινήσεις ναρκωτικών κρίθηκαν ότι τελέστηκαν στην κακουργηματική τους μορφή αλλά στους ισάριθμους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Για όλους τους καταδικασθέντες η έφεση είχε αναστέλουσα δύναμη, με περιοριστικούς όρους. Είτε με εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, είτε με παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Τι ανέφερε το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επρόκειτο για δύο ομάδες με οπαδούς και ποινικούς που είχαν έδρα οπαδικό σύνδεσμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συνεργάζονταν στη διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός γηπέδων. Τα μέλη των δύο ομάδων φέρονται ότι συνεργάζονταν στη διακίνηση ναρκωτικών κυρίως σε αθλητικούς χώρους και γήπεδα. Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, τον Μάιο του 2025, στη Θεσσαλονίκη είχαν συλληφθεί 22 άτομα.

Επιπλέον στη μία οργάνωση εμπλέκονταν οργανωμένοι οπαδοί που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις αρχές για οπαδική βία και άλλα αδικήματα.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διενήργησαν έρευνες σε σπίτια στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις περιοχές του Ευόσμου, Σταυρούπολης, Ηλιούπολης, Πολίχνης, καθώς και στα Γιαννιτσά, όπου βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρήματα κ.α.

Υπήρχαν μέλη των οργανώσεων που δεν ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά λειτουργούσαν υποστηρικτικά για να προμηθεύουν με ναρκωτικά τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.