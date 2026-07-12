Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο - Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.



Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα (δύο ελικόπτερα). Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone με οπτική και θερμική κάμερα.



Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και μήνυμα από το 112 με το οποίο συστήνεται στους κατοίκους να είναι «σε εγρήγορση» και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.