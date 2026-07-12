Φωτιά στο Χαλκούτσι Ωρωπού - Επιχειρούν εναέρια, ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/7), λίγο μετά τις 16:00, στο Χαλκούτσι Ωρωπού, στην περιοχή Πλατάνια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδενδρα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και οικίες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr

112 για ετοιμότητα

Στις 16:37 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν «σε ετοιμότητα» και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.