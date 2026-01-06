Σέρρες: Συνελήφθη 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου – Το μοιραίο χτύπημα έξω από πρακτορείο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο ανήμερα των Θεοφανίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου δράστη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός φίλου του που ήταν παρών στο επεισόδιο.

Όπως μεταδόθηκε νωρίτερα μέσω του τοπικού τύπου τον 17χρονο βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο του σπιτιού τους στην οδό Κομνηνών ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνιση του.

Το χρονικό της μοιραίας επίθεσης

Τα νέα στοιχεία ρίχνουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Το θύμα βρισκόταν το βράδυ της Δευτέρας σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών μαζί με έναν φίλο του. Καθώς έβγαιναν από το κατάστημα, εμφανίστηκε ο 16χρονος συνοδευόμενος από ένα ακόμα άτομο.

Χωρίς να υπάρξει περαιτέρω συμπλοκή εκείνη τη στιγμή, ο 16χρονος κατάφερε ένα ισχυρό χτύπημα με την αγκωνιά του στο κεφάλι του 17χρονου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Η κατάρρευση στο υπόγειο και η τραγική ανακάλυψη

Παρά το χτύπημα, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στην οδό Κομνηνών. Ωστόσο, φαίνεται πως η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία. Αισθανόμενος αδιαθεσία, κατευθύνθηκε προς το υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου και έχασε τις αισθήσεις του.

Η οικογένειά του, που τον αναζητούσε από το βράδυ, είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία. Τελικά, η αυλαία της τραγωδίας έπεσε στις 9 το πρωί, όταν η αδερφή του τον εντόπισε νεκρό στο υπόγειο, λίγο αφότου οι αρχές είχαν ξεκινήσει τις αναζητήσεις.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο και ο συνεργός

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει με προσοχή το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αφορμή για τον ξυλοδαρμό ενδέχεται να ήταν μια διένεξη για μια κοπέλα, γεγονός που μετατρέπει μια νεανική αντιπαράθεση σε ανείπωτη τραγωδία.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα επιβεβαιώσουν αν το χτύπημα με την αγκωνιά προκάλεσε το μοιραίο εσωτερικό τραύμα ή εγκεφαλική αιμορραγία.