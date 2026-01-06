Σέρρες: «Για την κοπέλα μου» – Ο καβγάς ανηλίκων που κατέληξε σε ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου

Βεβαρημένο ποινικό παρελθόν έχει ο 17χρονος που κρατείται και κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό -που οδήγησε στον θάνατο- ενός συνομήλικου του στις Σέρρες, το βράδυ της Δευτέρας (5/1) με την τοπική κοινωνία να είναι «παγωμένη».



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι χτύπησε τον άλλο ανήλικο επειδή «έστελνε μηνύματα και ενοχλούσε την κοπέλα μου», συνελήφθη πρώτη φορά το 2021. Τότε μαζί με ακόμη τρία άτομα είχαν στήσει ενέδρα και χτυπήσει έναν ανήλικο, έξω από λύκειο των Σερρών, τον οποίον μάλιστα έστειλαν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες, παροχή βοήθειας και εξετάσεις. Το 2023 ακολούθησαν ακόμη δύο συλλήψεις, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών ουσιών ενώ έχει και μεγάλο αριθμό προσαγωγών από αστυνομικές δυνάμεις.



Τα θανάσιμα χτυπήματα

Σε ότι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός από μέλη της οικογένειας του στο υπόγειο της οικείας τους στην οδό Κομνηνών στο κέντρο των Σερρών, η εικόνα του θύματος σοκάρει. Αυτό καθώς φέρεται να έχει δεχτεί άγρια χτυπήματα στο σώμα και το κεφάλι, ενώ κατά πληροφορίες υπάρχει και τουλάχιστον ένα σπασμένο -πιθανότατα από αγκωνιά που δέχτηκε από τον φερόμενο ως δράστη.



Τέλος, να σημειώσουμε, ότι αναζητείται ακόμη ένα άτομο -φίλος του 17χρονου που έχει συλληφθεί- ο οποίος φαίνεται πως ήταν μπροστά στο επεισόδιο και τον ξυλοδαρμό νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.