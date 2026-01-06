Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 17χρονος - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 17χρονος που φέρεται να έχει εμπλοκή στον θανατηφόρο ξυλοδαρμό με θύμα έναν 17χρονο. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο ανήλικος έχει ομολογήσει ότι συμμετείχε στο επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αφορμή για την επίθεση φαίνεται να υπήρξε ένα μήνυμα που είχε στείλει το θύμα σε κοπέλα η οποία συνδέεται με τον 17χρονο.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Το περιστατικό σημειώθηκε, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ τη Δευτέρας 5/1, στην πόλη των Σερρών. Ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όταν στο σημείο εμφανίστηκε ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του και φέρεται να ζήτησε «τον λόγο» από το θύμα. Μαρτυρίες που συνέλεξε η αστυνομία αναφέρουν ότι ο δράστης χτύπησε τον 17χρονο με τα χέρια στο πρόσωπο και ακολούθως απομακρύνθηκε. Από την προανάκριση δεν προκύπτει συμμετοχή του φίλου του.

Μετά την επίθεση, ο 17χρονος ζήτησε από τους φίλους του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι, καθώς ένιωθε αδιαθεσία. Φτάνοντας στην πολυκατοικία, αντί να ανέβει στο διαμέρισμα, κατέβηκε προς υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Εκεί βρέθηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από τα δύο αδέλφια του, την ίδια στιγμή που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Συνελήφθη και η μητέρα του δράστη

Μετά τον εντοπισμό του θύματος, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε αναζήτηση στοιχείων και μαρτυριών που οδήγησαν αρχικά στην προσαγωγή του 16χρονου ως υπόπτου. Η ομολογία του για την εμπλοκή του στο επεισόδιο οδήγησε στην κράτηση και σύλληψή του, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για παιδί που μεγάλωσε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και βρισκόταν υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη σήμερα (6 Ιανουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ανήλικος ημεδαπός, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ειδικότερα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε ανήλικος σε χώρο της οικοδομής της οικίας του, φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην πόλη των Σερρών, το θύμα δέχτηκε σωματική βία από τον συλληφθέντα ανήλικο.

Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.»