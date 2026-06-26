Δολοφονία 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες: «Ήθελα να τον χτυπήσω, όχι να τον σκοτώσω», είπε ο 16χρονος

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την πρόταση του εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων και οι προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση τυχόν ελαφρυντικών, πριν το δικαστήριο αποσυρθεί για να εκδώσει την ετυμηγορία του.

Η δεύτερη ημέρα της δίκης, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων ήταν ιδιαίτερα πολύωρη, καθώς η διαδικασία ξεκίνησε στις 09:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:00.

Η απολογία του 16χρονου

Κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να του αφαιρέσει τη ζωή.

«Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω», φέρεται να ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ανήλικος υποστήριξε ότι τα χτυπήματα που κατάφερε δεν ήταν τέτοια ώστε να επιφέρουν τον θάνατο του 17χρονου.

Τι κατέθεσε η κοπέλα

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης η νεαρή κοπέλα που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή της συμπλοκής. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, στην κατάθεσή της ανέφερε:

«Δεν ήταν ποτέ βίαιος ο κατηγορούμενος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρία. Μου είπε ότι τον χτύπησε αλλά θα έφτανε μέχρι εκεί. Είχε θυμώσει με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Άγγελος».

Η ίδια εξήγησε ότι είχε ενημερώσει τον 16χρονο για το μήνυμα που της είχε στείλει ο Άγγελος, γεγονός που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οδήγησε τον κατηγορούμενο να τον αναζητήσει με σκοπό να του επιτεθεί.

Από την πλευρά της οικογένειας του 17χρονου, ο τεχνικός σύμβουλος υποστήριξε ότι ο Άγγελος δέχθηκε τέσσερα ισχυρά χτυπήματα, με γονατιές και αγκωνιές στο κεφάλι και στο σώμα, τα οποία, όπως ανέφερε, ήταν θανατηφόρα.