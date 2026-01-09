Ελλάδα Σέρρες Δολοφονίες Ανήλικοι Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Προφυλάκιση

Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Υπενθυμίζεται πως ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 17ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ (EUROKINISSI)
ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 17ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ (EUROKINISSI)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών.

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα, αλλά θεωρεί ότι ο θάνατος του ανήλικου δεν προήλθε από αυτά.

Πάντως, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σέρρες Δολοφονίες Ανήλικοι Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Προφυλάκιση

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader