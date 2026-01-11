Δώρα Ζέμπερη: Αποζημίωση σχεδόν 150.000 ευρώ γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης Δώρας Ζέμπερη το 2017, έρχεται νέα δικαστική εξέλιξη που δίνει μια μικρή ανακούφιση στην οικογένειά της.

Η Δώρα βρέθηκε νεκρή στο Β’ Νεκροταφείο της Αθήνας, όταν δέχθηκε 14 μαχαιριές από άνδρα που επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα για 5 ευρώ. Ο δράστης καταδικάστηκε σε δις ισόβια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ο πατέρας της, μαζί με τον συνήγορό του, είχε προσφύγει στο δικαστήριο κατά του Δήμου Αθηναίων, ζητώντας αποζημίωση για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο νεκροταφείο, που ανήκει στη δικαιοδοσία του δήμου.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε σχεδόν εννέα χρόνια μετά, δικαιώνοντας τον πατέρα της Δώρας με ποσό πάνω από 80.000 ευρώ, μαζί με τους τόκους, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 150.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

«Από την πρώτη στιγμή τονίζαμε ότι υπήρχε ευθύνη των αρμοδίων του χώρου, καθώς δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας», δήλωσε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας. «Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μικρή δικαίωση για τον πατέρα της Δώρας».