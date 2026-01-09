Πάτρα: Παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ ένας ακόμη από όσους εμπλέκονται στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Ένας ακόμη από τους συνολικά εννέα που εμπλέκονται στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα στην Πάτρα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1), στην Ασφάλεια Πατρών.

Πρόκειται για έναν 23χρονο κάτοικο Πατρών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί και σχετικό ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πατρών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την σημερινή απολογία του ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με άλλους οκτώ, για την υπόθεση του θανάτου του 30χρονου Κώστα, έπειτα από ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης, στην Πάτρα.

Αντίθετα, προσωρινά ελεύθεροι, αλλά με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους άλλοι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, με την Αστυνομία να έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αφού έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων ανδρών που αναζητούνται.