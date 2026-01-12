Δολοφονία στην Πάτρα: Δεύτερη προφυλάκιση για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (12/1) με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ένας από τους συλληφθέντες για τη φονική επίθεση σε βάρος του 30χρονου Κώστα, που σημειώθηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο ΑΒΑΝΤΑΖ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, ο νεαρός κατηγορούμενος καταγράφεται σε βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου θύματος.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος στο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται επίσης να χτυπά τον άτυχο 30χρονο με σκαμπό.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα. Από αυτούς, τρεις έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ δύο έχουν ήδη προφυλακιστεί, με τις δικαστικές εξελίξεις να συνεχίζονται.