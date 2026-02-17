Θεσσαλονίκη: «Πλιάτσικο» στο νεκροταφείο στη Θέρμη - Σχέδιο για κάμερες και φύλαξη

Αντιμέτωπες με συνεχή περιστατικά κλοπών βρίσκονται οι δημοτικές αρχές της Θεσσαλονίκης στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη, καθώς ομάδες δραστών εισβάλλουν στον χώρο και αφαιρούν αντικείμενα αξίας, προκαλώντας αγανάκτηση και προβληματισμό.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κίρλας, η συνολική έκταση των κοιμητηρίων φτάνει τα 350 στρέμματα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον πλήρη έλεγχο και την επιτήρηση του χώρου.

Οι δράστες, σύμφωνα με τον ίδιο, αφαιρούν οτιδήποτε μπορεί να έχει μεταπωλητική αξία, όπως καντήλια, μεταλλικές προθήκες κεριών, ακόμη και τμήματα μαρμάρων από μνήματα. «Κλέβουν πολλά και διάφορα», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η μοναδική ουσιαστική λύση, όπως τόνισε, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας με την τοποθέτηση καμερών περιμετρικά των κοιμητηρίων και η ανάθεση της φύλαξης σε εταιρεία σεκιούριτι. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης και η οργανωμένη φύλαξη του χώρου.

Παράλληλα, εκπονείται και δεύτερη μελέτη που αφορά την ανάθεση σε εργολάβο των ταφών και εκταφών, καθώς –όπως επισημαίνεται– το προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Η συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη έως τα μέσα Μαρτίου.

«Για τις ταφές και τις εκταφές υπάρχει σοβαρό ζήτημα, καθώς κάθε χρόνο μειώνονται δραματικά οι υπάλληλοι», υπογράμμισε ο κ. Κίρλας, αναδεικνύοντας ένα ακόμη πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή.