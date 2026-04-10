«Αν δεν μπορεί, ελάτε εσείς»: Η απίστευτη φράση υπάλληλου σε δημότη για τον νεκρό πατέρα του

Υπάρχουν ειδήσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν ζούμε σε πραγματικό χρόνο ή σε κάποιο σενάριο μαύρης κωμωδίας. Στο Αίγιο, η δημοτική υπηρεσία κοιμητηρίων κατάφερε το ακατόρθωτο: να αναζητήσει δημότη που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, προκειμένου να τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Το χρέος που «αναστήθηκε» μετά από τρεις δεκαετίες

Η υπόθεση, που φέρνει στο φως η ιστοσελίδα PatraPress, αφορά μια εντολή πληρωμής για οικογενειακό τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου. Το ποσό δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, καθώς ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Το παράδοξο; Ο παραλήπτης της ειδοποίησης έχει πεθάνει εδώ και 33 χρόνια, γεγονός που προφανώς διέφυγε της προσοχής των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ειδοποίηση παρέλαβε ο γιος του θανόντος, ο οποίος, αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ, επικοινώνησε με τον Δήμο για να ξεδιαλύνει το μυστήριο. Παρά την ταυτοποίηση των στοιχείων, η απάντηση που έλαβε από την υπάλληλο ήταν το κερασάκι στην τούρτα του παραλόγου.

Αφού ενημερώθηκε ότι ο οφειλέτης δεν βρίσκεται στη ζωή (κάτι που το Δημοτολόγιο φαίνεται να αγνοούσε), η υπάλληλος φέρεται να απάντησε με αφοπλιστική φυσικότητα: «Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, ελάτε εσείς». Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι το χρέος είναι προσαυξημένο λόγω της παλαιότητας της οφειλής, λες και ο χρόνος που πέρασε από την εκδημία του δημότη λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας για το ταμείο του Δήμου.

Όταν το κράτος «ξεχνά» να ενημερωθεί

Το περιστατικό αναδεικνύει για πολλοστή φορά το χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. Το γεγονός ότι ένας Δήμος αγνοεί τον θάνατο ενός δημότη του επί 33 ολόκληρα χρόνια και αποφασίζει να τον «ενοχλήσει» μεταθανάτια για είσπραξη τελών, θα ήταν απλώς αστείο αν δεν ήταν ενδεικτικό της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι πολίτες από την έλλειψη ψηφιακού συντονισμού.