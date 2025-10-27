Ηράκλειο: Εγκατάλειψη στο Νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου - Ο σεβασμός που χάθηκε

Κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, ο σεβασμός προς τους νεκρούς και την τελευταία τους κατοικία ήταν άρρηκτα δεμένος με την ελληνική παράδοση και κουλτούρα. Όμως, τα χρόνια πέρασαν, οι τάφοι πολλαπλασιάστηκαν, πολλοί Έλληνες έφυγαν για τη ξενιτιά, και πίσω έμειναν τα μνημεία να ερειπώνουν. Η εικόνα που αντικρίζουν οι πολίτες στο νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου του Ηρακλείου προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση.



