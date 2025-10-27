Ηράκλειο: Δίπλωσε νταλίκα που μετέφερε χωματουργικά - Βίντεο και φωτογραφίες
Στο Ηράκλειο, νταλίκα που μετέφερε χωματουργικά υλικά ντελαπάρισε το πρωί της Δευτέρας κοντά στις Αγίες Παρασκίες.
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (27/10) στις Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από τροχαίο κοντά στην περιοχή Αγίες Παρασκίες, λίγο πριν την Ένωση Πεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στο ατύχημα ενεπλάκη νταλίκα που μετέφερε χωματουργικά.
Διαβάστε για το τροχαίο με νταλίκα που μετέφερε χωματουργικά.