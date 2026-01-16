Ρομά έκλεψε... οστά από νεκροταφείο και ζητά λύτρα για να τα επιστρέψει στη σύζυγο του νεκρού

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων μία 65χρονη Ρομά. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, που πραγματικά δεν πίστευαν όσα άκουγαν, ένας 50χρονος ομόφυλός της πήγε στο νεκροταφείο και άρπαξε από το οστεοφυλάκιο τα οστά του νεκρού συζύγου της!

Στη συνέχεια, ο 50χρονος, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία προέβη σε ανάρτηση στο Tik Tok, με την οποία ενημέρωνε για την πράξη του και ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει!

Η 65χρονη κατέθεσε μήνυση σε βάρος του συγκεκριμένου Ρομά, ο οποίος πάντως αργότερα διέγραψε τον λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίων Αναργύρων, ενώ το αυτόφωρο για τον 50χρονο λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (16/1).